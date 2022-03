Epik High will im Mai Konzert veranstalten   

ⓒ OURS

Die koreanische Band Epik High will in diesem Frühling auf die Bühne treten. Vom 13. bis 15. Mai wollen sie in Seoul ein Konzert veranstalten. Es soll so gesehen ein Zugabe-Konzert nach dem Auftritt im letzten Winter sein.

Das Konzert Ende 2021 hatte für Furore gesorgt und die Fans waren richtig begeistert. Beim Konzert versprachen die Musiker, noch einmal vor den Fans stehen zu wollen. Und das Versprechen wird im Mai eingelöst.

Der Kartenvorverkauf hat bereits am 24. März begonnen.

Epik High haben am 1. März ihre Nordamerika-Konzerttournee begonnen und wollen bis 12. April 29 Städte besuchen. Im Anschluss an die Tournee nehmen sie dann noch am Coachella Musikfestival teil.