Wer sind die nächsten BTS? 

Die Entertainmentagentur HYBE, bei der BTS unter Vertrag stehen, will im nächsten Monat in der US-Stadt Las Vegas eine Audition starten. Dies gab die Agentur am 21. März auf einer offiziellen SNS-Seite bekannt. Die Auswahl soll am 8. und 9. April, sowie 15. und 16. April, insgesamt vier Mal erfolgen.

Alle Interessierten von elf bis 19 Jahren können sich bewerben. Es werden Talente in drei Kategorien, Gesang, Rap und Tanz, gesucht. Wer teilnehmen möchte, kann auf dem offiziellen Instagram- oder YouTube-Kanal weitere Infos erhalten und bis 4. April eine Bewerbung einreichen.

Um die Auswahlzeit werden in Las Vegas die Grammy Awards und ein Konzert von BTS veranstaltet. Daher wird erwartet, dass viele junge Talente ihr Glück versuchen werden.

Zu HYBE gehören nicht nur BTS, sondern auch TXT, ENHYPEN, Seventeen, Fromis9, Zico und weitere Stars.