Gericht in Japan weist Klage von Menschen zurück, die von Nordkorea mit falschen Versprechen gelockt worden waren

ⓒ YONHAP News

Laut Kyodo-News hat ein Gericht in Tokio eine Klage von fünf Personen abgelehnt, die von Nordkorea eine Entschädigung in Höhe von insgesamt 500 Millionen Yen (etwa 3,7 Millionen Euro) forderten. Sie seien Jahrzehnte lang in Nordkorea missbraucht worden, nachdem sie von Nordkorea mit dem falschen Versprechen, im ´Paradies auf Erden´ zu leben, dorthin gelockt worden waren.





Die fünf Kläger, darunter ethnische Koreaner und Japaner, zogen im Rahmen eines Rückführungsprogramms in den 1960er und 1970er Jahren nach Nordkorea und flohen in den 2000er Jahren wieder nach Japan. Sie reichten vor wenigen Jahren die Klage ein und forderten jeweils 100 Millionen Yen als Entschädigung dafür, dass ihnen in Nordkorea das ´Paradies auf Erden´ versprochen wurde, aber dort in Wirklichkeit ihre Menschenrechte verletzt und sie misshandelt wurden.





Die Klage zog als der erste Zivilprozess in Japan, der in Bezug auf das Umsiedlungsprogramm die nordkoreanische Regierung zur Rechenschaft zieht, die Aufmerksamkeit auf sich. Das Umsiedlungsprogramm wurde nach einem von Nordkorea und Japan abgeschlossenen ´Abkommen zur Rückführung der Japan-Koreaner nach Nordkorea´ von 1959 bis 1984 vorangetrieben.





Unter rund 93.000 Personen, die sich von den Versprechen anlocken ließen, gibt es 6.679 japanische Frauen und Kinder von ethnischen in Japan lebenden Koreanern. Der Prozess fand in Abwesenheit des Angeklagten statt. Die nordkoreanische Regierung hatte auch keine schriftliche Antwort vorgelegt.