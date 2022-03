Schanghai geht in zwei Schritten in strikten Lockdown

ⓒ YONHAP News

Die chinesische Wirtschaftsmetropole Schanghai ist wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen in einen mehrtägigen Lockdown gegangen, der zuerst den Ost- und dann den Westteil der Stadt betrifft. Die über 20 Millionen Einwohner sollen während dieser Zeit auf das Coronavirus getestet werden.





Die Regierung der Stadt teilte am 27. März über ihren offiziellen WeChat-Account mit, dass in der Stadt in zwei Schritten ein Lockdown verhängt werde. Zunächst wird über die östliche Seite des Huangpu-Flusses vom 28. März an für vier Tage und dann ab dem 1. April über die westliche Seite des Flusses für vier Tage eine Ausgangssperre verhängt. Während dieser Zeit sollen die Einwohner einem Corona-Test unterzogen werden.





In der Zeit der Ausgangssperre müssen die Bürger zuhause blieben, und es fahren keine öffentlichen Verkehrsmittel, Fähren oder Taxis mehr. Unternehmen müssen auf Homeoffice umstellen. Ausgenommen seien öffentliche Dienste und die Lebensmittelversorgung. Es sei eine Entscheidung, die getroffen wurde, um die Verbreitung der Infektionskrankheit aufzuhalten und die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten.





Die größte Stadt Chinas hatte bislang nur einzelne Wohnviertel, in denen Infizierte und Kontaktpersonen festgestellt wurden, vorübergehend für Massentests abgeriegelt, um die wirtschaftlichen Schäden zu minimieren. Wegen der rasant gestiegenen Infektionszahlen hat sich die Stadt nun doch für weitgehende Ausgangssperren in zwei Phasen entschieden. In Schanghai lag die Zahl der Neuinfektionen bis 23. März noch unter der 1.000er-Marke, stieg aber am 24. März auf 1.609, am 25. März auf 2.269 und am 27. März auf 2.678.