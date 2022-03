Lee Moon-sae nimmt seine Inlandstournee wieder auf

ⓒ KMOONfnd

Der Vorhang des Balladenfestivals des südkoreanischen Popsängers Lee Moon-sae geht wieder auf.





Seine Agentur KMOONfnd teilte am 28. März mit, dass Lee beginnend mit seinem Konzert in Gyeongsan in der Provinz Nord-Gyeongsang am 25. und 26. März in elf Städten wie Seoul, Geoje, Suwon und Gangneung die Tournee ´Theatre Lee Moon-sae 2022´ durchführt.





´Theatre Lee Moon-sae´ ist eine in Staffeln durchgeführte Konzertreise von Lee. Alle zwei Jahre wird das Thema geändert, und im vergangenen und in diesem Jahr lautet das Thema ´Balladenfestival nach Art von Lee Moon-sae´.





Die diesmalige Konzerttournee, bei der Lee viele Hits von ihm in der Musikrichtung Ballade singen wird, dauert bis Juni an.

Lee Moon-sae, der 1978 sein Debüt als Sänger gab, hat unzählige Hits veröffentlicht und war auch als Moderator von Radiomusiksendungen sehr beliebt.