Singer-Songwriterin Lee Jin-ah gibt nächsten Monat Solokonzert

Die südkoreanische Singer-Songwriterin Lee Jin-ah gibt nach etwa zwei Jahren und vier Monaten wieder ein Solokonzert und trifft ihre Fans.





Laut ihrer Agentur Antenna findet am 16. und 17. April im großen Saal Mary Hall an der Seogang University in Seoul ihr Solokonzert mit dem Titel ´Everyday I Sing For Joy´ statt. Zuletzt gab sie im Dezember 2019 ihr Solokonzert ´Jin-ahs Zimmer´.





Der Titel des diesmaligen Konzertes stammt aus dem Text ihrer im Januar dieses Jahres veröffentlichten Single ´Rum Pum Pum´. Lee wird hauptsächlich Songs präsentieren, die zu den warmen Frühlingstagen passen.





Lee Jin-ah hatte es bei der 2014 vom Fernsehsender SBS veranstalteten Casting-Show ´K-Pop-Star 4´ unter die Top 3 geschafft und machte sich damit einen Namen. Mit ihrer klaren und unverwechselbaren Stimme stellt sie ganz individuell gestaltete Musik in verschiedenen Musikrichtungen wie Pop, Jazz, Ballade und R&B vor. Zu ihren größten Hits gehören Songs wie ´Run´, ´Yum Yum Yum´ und ´Random´.