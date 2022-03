Snowboarder Lee Sang-ho ist Weltcup-Gesamtsieger

ⓒ YONHAP News

Snowboarder Lee Sang-ho hat als erster Südkoreaner den Weltcup-Gesamttitel gewonnen.

Lee siegte am Samstag beim FIS-Weltcup in Berchtesgaden im Rennen um Platz drei mit 0,14 Sekunden Vorsprung vor dem Österreicher Lucas Matisse. Damit konnte sich Lee in der Weltcup-Saison 604 Punkte und den Gesamtsieg im Alpine-Snowboard sichern. Zweiter wurde mit 98 Punkten Rückstand der Deutsche Stefan Baumeister.





Im Slalom belegte Lee den zweiten Platz hinter dem Schweizer Andreas Promegger. Im Riesenslalom kam er ebenfalls auf Platz 2 mit 25 Punkten Rückstand auf Stefan Baumeister. Seine guten Leitungen in beiden Disziplinen sicherten ihm den Spitzenrang in der Gesamtwertung.





Lee Sang-ho, der den Spitznamen „Cabbage-Boy“ hat, gewann in dieser Weltcup-Saison eine Goldmedaille sowie zwei Silber- und vier Bronzemedaillen.





Der 26-Jährige hat die südkoreanische Snowboard-Geschichte geprägt. Im März 2017 schaffte er es mit dem zweiten Platz als erster Südkoreaner bei einem Snowboard-Weltcup aufs Podest. Im Jahr darauf gewann er die Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen in PyeongChang. Er bescherte Südkorea damit die erste olympische Medaille im alpinen Skisport.





Im Februar 2020 unterzog sich Lee Sang-ho einer Schulteroperation. Nach einer längeren Reha-Pause meldete er sich in der aktuellen Saison wieder zurück. Bei den Winterspielen in Peking verpasste er knapp den Vorstoß ins Halbfinale.