Woo Sang-hyeok ist Hallen-Weltmeister im Hochsprung

ⓒ YONHAP News

Hochspringer Woo Sang-hyeok hat bei der Leichtathletik-Hallen-WM in Belgrad gesiegt.

Der Südkoreaner übersprang als einziger 2,34 Meter und gewann damit nicht nur die erste Medaille für Südkorea bei einer Hallen-WM überhaupt, sondern auch gleich die Goldmedaille. Zu seiner Freude wurde ihm die Medaille von seinem Vorbild Stefan Holm überreicht.





Nach dem Wettbewerb sagte Woo in einem Interview mit Yonhap News, er könne es immer noch nicht fassen, dass er gewonnen habe. Es sei ein prickelndes Gefühl gewesen, nach dem Sprung über 2,34 Meter unter dem Applaus des Publikums als einziger die 2,37 Meter Marke in Angriff zu nehmen.





Nachdem sein Sieg festgestanden hatte, wagte sich Woo Sang-hyeok noch an die 2,37 Meter. Er wollte damit den von ihm aufgestellten koreanischen Rekord von 2,36 Metern überbieten. Beim ersten und zweiten Versuch hatte er jedoch die Latte berührt. Auf den dritten Versuch hatte er dann verzichtet.





Woo Sang-hyeok hatte letztes Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio mit einem neuen koreanischen Rekord von 2,35 Metern den vierten Platz belegt und damit ein neues Kapitel des koreanischen Hochsprungs geschrieben. 2022 präsentiert er sich in noch besserer Form. Am 6. Februar überwand er beim Hochsprung-Wettbewerb in Hustopece, Tschechien 2,36 Meter und verbesserte erneut den koreanischen Rekord. Zehn Tage danach gewann Woo den Wettkampf im slowakischen Banská Bystrica.