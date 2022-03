Badmintonspielerin An Se-young verliert Finale der All England Open

ⓒ YONHAP News, YONEX

Die südkoreanische Badmintonspielerin An Se-young hat bei den All England Open Championship den zweiten Platz belegt.





Im Finale des Turniers in Birmingham verlor sie gegen die Japanerin Akane Yamaguchi mit 0:2. An hatte sich vorgenommen, erstmals nach 26 Jahren für Südkorea den Titel bei den All England Open zu holen. Dieses Ziel hat sie knapp verfehlt. Südkorea gewann die All England Open im Frauen-Einzel zuletzt im Jahr 1996 durch Bang Soo-hyun.





An und Yamaguchi trafen erstmals im Halbfinale der French Open 2019 aufeinander. An zog damals mit einem 2:0-Sieg gegen die Japanerin ins Finale ein und holte sich ihren ersten Turniertitel. Im November letzten Jahres gewann sie die Indonesia Masters, nachdem sie sich im Finale gegen ihre ewige Rivalin mit 2:0 durchgesetzt hatte. Beide Spielerinnen lagen in der Bilanz mit vier Siegen und vier Niederlagen gleichauf. An verlor jedoch danach bis zu den England Open drei Duelle in Folge gegen die Japanerin.