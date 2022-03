Schwimmer Hwang Sun-woo Weltranglistenerster über 200 Meter Freistil

ⓒ YONHAP News

Schwimmer Hwang Sun-woo ist über 200 Meter Freistil in der aktuellen Saison an die Spitze der Weltrangliste gekommen. Bei den Wettbewerben für die nationale Auswahl in Kimcheon in der Provinz Nord-Gyeongsang schlug Hwang im Finale über 200 Meter Freistil nach 1:45,79 Minuten als Erster an.





Zwar blieb der 18-Jährige hinter der von ihm bei den Olympischen Spielen in Tokio aufgestellten nationalen Bestzeit von 1:44,62 zurück, er verbesserte jedoch den offiziellen Saison-Rekord des Internationalen Schwimmverbands (FINA) und qualifizierte sich damit für die Schwimm-WM im Juni in Budapest. Hwang ist der einzige Schwimmer, der in der aktuellen Saison die Marke von einer Minute und 46 Sekunden unterboten hat. Zuvor hatte er bereits über 100 Meter Freistil die internationale Saison-Bestleistung verbessert und sich einen WM-Startplatz gesichert.





Trotz der erzwungenen Trainingspause im Februar aufgrund seiner Corona-Infektion hat Hwang nach dem Abschluss der Oberschule ein erfolgreiches Debüt in der Hauptklasse hingelegt. Der Schwimmer sagte, er sei mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Er habe sich den Tag davor nicht besonders gut gefühlt und mit einer Zeit im 46-Sekunden-Bereich gerechnet. Er freue sich darüber, die Marke dann doch unterboten zu haben.





Es ist das erste Mal, dass die südkoreanische Schwimm-Hoffnung bei einer WM im Einzel antritt. Bei der Heim-WM 2019 in Gwangju war er im Mannschaftswettkampf an den Start gegangen. Nach dem Ende der Olympischen Spiele in Tokio hatte der Schwimmer beständig an seinem schwachen Endspurt gearbeitet und an Muskelmasse zugelegt.