Interessante Suchwörter der letzten Tage

Die in der Stadt Daejeon sitzende Klinik der Geonyang-Universität zog in den letzten Tagen die Aufmerksamkeit vieler Netzbürger auf sich. Dies hatte damit zu tun, dass drei Arbeitskräfte dieser Klinik am Montag einem Mann in seinen Siebzigern in einem Bus das Leben gerettet hatten. Am Montag dieser Woche gegen 7.30 Uhr morgens fiel in einem Linienbus in der Stadt Daejeon ein Fahrgast in seinen 70ern plötzlich in Ohnmacht. Andere Fahrgäste um ihn herum informierten sofort den Busfahrer darüber, und der Bus hielt an. Der Fahrer benachrichtigte sofort den Rettungsdienst 119, aber dem bewusstlosen Fahrgast schien es sehr schlecht zu gehen. Da eilten drei Fahrgäste im Bus zu ihm. Es waren zwei medizinisch-technische Assistentinnen und ein Krankenpfleger der Uniklinik. Sie waren mit dem Bus auf dem Weg zur Arbeit. Bei dem bewusstlosen Fahrgast war kein Puls zu spüren. Die drei medizinischen Kräfte führten abwechselnd an dem bewusstlosen Fahrgast eine Reanimation durch, bis der Rettungsdienst eintraf, und der Mann kam wieder zu sich. Die drei kannten sich nicht. Sie waren zufällig mit demselben Bus auf dem Weg zur Arbeit und bündelten bei einem Notfall ihre Kräfte. Der Fahrgast wird noch in der Uniklinik behandelt. Seine Familie sagte, es sei ein großes Glück gewesen, dass es im Bus medizinisch geschulte Kräfte gab. Sie sei allen, den drei Helfern, die ihrem Familienmitglied das Leben gerettet haben, anderen Fahrgästen und auch dem Personal des Rettungsdienstes, sehr dankbar.





Die Reiselust, die wegen der Corona-Pandemie unterdrückt war, scheint langsam wiederzukommen. Bei einer von einem Homeshopping-Kanal angebotenen Europa-Reise gingen rund 5.000 Reservierungen ein, so dass ein Umsatz in Höhe von rund 58 Milliarden Won, umgerechnet etwa 47,4 Millionen Dollar, erzielt wurde. Die Reisegesellschaft VeryGoodTour hat am vergangenen Sonntag über den Kanal Lotte Homeshopping eine Paketreise, die die Schweiz, Nord- und Osteuropa umfasst, zu einem Preis von rund 3.100 bis 4.000 Dollar verkauft. In einer Stunde wurden 5.210 Reservierungen registriert, und die Gäste, die diese Reise gebucht haben, werden zwischen April und Oktober mit Lufthansa und in der Business-Klasse nach Europa fliegen. Die Europa-Reise wurde angeboten, nachdem zum 21. März die Pflicht zur siebentägigen Quarantäne für vollständig geimpfte Einreisende wegfiel. Diese Maßnahme scheint die bisher unterdrückte Reiselust der Verbraucher wieder entfacht zu haben. In der Tat ist in der letzten Zeit die Zahl der Buchungen von Auslandsreisen und Flugtickets merklich gestiegen. Bei der Reisegesellschaft VeryGoodTour gab es im Zeitraum vom 28. Februar bis 13. März lediglich 4.824 Buchungen von Auslandsreisen. Diese Zahl ist aber im Zeitraum vom 14. bis 27. März auf 8.987, damit verglichen mit zwei Wochen zuvor, um 86 Prozentpunkte gestiegen. Die Zahl der Buchungen ist für Südostasien um 298 Prozent, für Europa um 257 Prozent und für Australien und Neuseeland um 346 Prozent nach oben geklettert. Auch bei der Zahl der Besucher der Homepage dieses Reiseunternehmens gab es einen Anstieg. Vom 14. bis 26. März besuchten 280.085 Personen die Homepage. Der Wert stieg damit im Vergleich zum selben Zeitraum vor zwei Wochen um 147 Prozentpunkte.





Die koreanischen Netzbürger interessierten sich auch für die Nachricht, dass bei den Südkoreanern die Vorliebe für E-Autos größer geworden ist, und dass damit jedes 100ste im Inland zugelassene Auto ein Elektrowagen ist. Nach den vom Ministerium für Land und Verkehr vor wenigen Tagen veröffentlichten Daten sind mit Stand von Ende des vergangenen Monats in Südkorea insgesamt 25.015.291 Autos zugelassen. Darunter gibt es 241.182 Elektroautos. Der Anteil der E-Autos an allen im Inland zugelassenen Autos beträgt 0,96 Prozent und wird bald die Marke von einem Prozent überschreiten. Die Zahl der zugelassenen E-Autos lag noch bis Ende 2014 unterhalb der 3.000er-Marke, und ihr Anteil lag auch lediglich bei 0,01 Prozent. Der Anteil überschritt 2017 erstmals die Schwelle von 0,1% und steigt seitdem stets, so dass er 2021 0,93 Prozent betrug. Im vergangenen Monat wurde der Umfang der von Verwaltungseinheiten angebotenen Zuschüsse für Elektroaus festgelegt. Dies führte zu einem verstärkten Kauf von E-Autos, so dass der Anteil der zugelassenen E-Autos, der Ende Januar bei 0,93 Prozent lag, in lediglich einem Monat drastisch um 0,03 Prozentpunkte nach oben geklettert ist. Berücksichtigt man zudem die Tatsache, dass zurzeit viele neue Elektroauto-Modelle auf den Markt kommen, könnte schon bald die Marke von einem Prozent überschritten werden.