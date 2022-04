Das Land des Eiskaffees

ⓒ Getty Images Bank

Laut offiziellen Daten ist der Kaffeeimport in Südkorea während der Pandemie rasant gestiegen und hat letztes Jahr den Schwellenwert von einer Billion Won, umgerechnet über 900 Millionen Dollar, überschritten. Das sind über zwölf Mal so viel wie 20 Jahre zuvor, als ich erstmals nach Südkorea kam. Damals gab es überall sogenanntes „Coffee Mix“, eine kleine Tüte Instantkaffee mit mehr Zucker und Weißmacher als Kaffeepulver, doch echten Kaffee zum zuhause Aufbrühen brachten wir aus dem Heimaturlaub lieber selbst mit. Inzwischen ist das gar nicht mehr nötig, es gibt sehr guten und auch günstigen Kaffee in jedem Supermarkt. Und unterwegs findet man in der Stadt an jeder Ecke und dazwischen größere und kleinere Cafés, meist von einer der vielen, teuren Franchise-Ketten, die so voller Leute sind, dass man sich fragen könnte, wie sie es früher ohne ausgehalten haben. Der sogenannte „Ice Americano“, also doppelter Espresso On The Rocks, ist längst eine passendere Metapher für Südkorea, als es die Morgenstille je war.