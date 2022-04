Cravity besitzt eine Million Follower bei Tiktok

ⓒ STARSHIP ENT

Die koreanische Boyband Cravity hat nun eine Million Abonnenten bei Tiktok. Sie haben am 22. März den zweiten Teil ihres regulären Albums herausgegeben und sind derzeit mit den Werken dieses Albums aktiv. Die Aktivitäten haben sich ausgezahlt, denn die Follower-Zahl ihres offiziellen Kanals bei Tiktok erreichte die Eine-Million-Marke und daher erhielten sie auch die „Silver Awards“.

Die Mitglieder Serim und Allen haben beim Liedtext von „Adrenaline“ aus dem neuen Album mitgewirkt. Im Lied wird der Wunsch nach Freiheit zum Ausdruck gebracht.

Cravity sind am 23. März in der US-amerikanischen Talkshow „Good Day New York” aufgetreten. Damit wurden sie zwei Jahre in Folge in diese Show eingeladen. Am 2. und 3. April wollen sie dann in Seoul ein On- und Offline-Konzert veranstalten.