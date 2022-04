NME beleuchtet das neue Album von Solar

ⓒ RBW

Das britische Musikmagazin NME hat am 21. März das erste Minialbum der Sängerin Solar genauestens vorgestellt. NME meinte, dass es ein unerwartetes fröhliches Solo-Debüt-Album sei. Im Album sind insgesamt fünf Lieder enthalten, die verschiedene Elemente aufweisen und ein harmonisches Gesamtwerk bilden. Weiter wurde kommentiert, dass die fünf R&B- und Popsongs einen Vorgeschmack auf die weitere Karriere als Solosängerin geben würden und auch gut als Sommerlieder gehört werden können.

Besonders sei das Lied „Honey“ zu erwähnen. Das Lied sei fröhlich und attraktiv und sehr passend zur Sommerurlaubszeit.

Solar, auch Mitglied der Gruppe Mamamoo, hat ihr erstes Soloalbum am 16. März veröffentlicht. Gleich nach der Herausgabe kam es auf Platz eins der iTunes Album Charts in 20 Regionen und auch in koreanischen Musikcharts war das Album und das Lied „Honey“ auf vorderen Plätzen zu finden.