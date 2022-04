Tomorrow X Together steigen in Song Breaker Charts ein

ⓒ Big Hit Music

Die Gruppe Tomorrow X Together hat es geschafft, in die US-Billboard Song Breaker Charts einzusteigen. Es ist für einen koreanischen Sänger das erste Mal, in dieser Liste vertreten zu sein.

Das Magazin gab am 23. März bekannt, dass die koreanische Gruppe auf Platz 18 der Song Breaker Charts gekommen sei. Diese Charts setzen sich aufgrund der Beiträge und Aktivitäten in sozialen Medien wie Tiktok, YouTube und anderen zusammen.

Tatsächlich sind die Jungs derzeit auf verschiedenen Plattformen äußerst aktiv und kommunizieren fleißig mit ihren Fans.