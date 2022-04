Stray Kids kommen mit “Maniac” in die britischen Official Charts

ⓒ JYP Entertainment

Die koreanische Gruppe Stray Kids ist derzeit mit dem Lied „Maniac“ und dem neuen Minialbum „Oddinary“ höchst beliebt. Das Lied ist jüngst in die britischen Official Charts eingestiegen. Laut den Veröffentlichungen der Ränge am 25. März steht das Album auf Platz 95 und das Lied auf Platz 98. Man ist gespannt, welchen Platz Stray Kids bei US-Billboard erreichen werden.

Aber nicht nur in diesen beiden, sondern auch in verschiedenen anderen globalen Charts, stehen die Sänger mit ihrem Album und Lied weit vorne.

Das Musikvideo zu „Maniac“ ist ebenfalls sehr beliebt. Es hat in nur 18 Stunden gleich zehn Millionen Aufrufe verbucht.