Äthiopier Shifera Tamru Aredo gewinnt Daegu-Marathon

ⓒ YONHAP News

Der Langstreckenläufer Shifera Tamru Aredo hat den Daegu International Marathon gewonnen. Der Äthiopier absolvierte die am Zentrum für Leichtathletik-Förderung in Daegu beginnende volle Marathondistanz in 2:06,31 Stunden und erreichte als Erster das Ziel. Er sagte nach dem Wettbewerb, die Strecke sei nicht einfach gewesen, aber er freue sich unbeschreiblich über seinen Sieg. Alles habe gepasst. Sogar das Wetter sei hervorragend gewesen.





Zweiter wurde der Kenianer Dickson Kiptolo Chumba. Den dritten Platz belegte Hamza Sahli aus Marokko.





Bei den Frauen siegte Nazret Weldu Gebrehiwet. Die Langstreckenläuferin aus Eritrea schaffte die Strecke in 2:21,56 Stunden und verbesserte den Streckenrekord. Pamela Jepkosgei Rotich aus Kenia wurde Zweite. Der dritte Platz ging an Landsmännin Judith Jerubet.





In der nationalen Sektion gewann Lee Su-min mit 2:32,08 Stunden. Diese Zeit reichte der Südkoreanerin für den siebten Platz im Gesamtklassement.