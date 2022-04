Fußball: Südkorea trifft in WM-Vorrunde auf Portugal, Ghana und Uruguay

ⓒ YONHAP News

Am Freitag wurden in Doha die Vorrundengruppen der WM 2022 in Katar ausgelost.

Südkorea bekommt es in Gruppe H mit Portugal, Ghana und Uruguay zu tun. Das sind zwar starke Mannschaften, Südkorea rechnet sich aber durchaus Chancen aus. Den gefürchteten Mitfavoriten aus Lostopf zwei, Deutschland und die Niederlande, konnte Südkorea zunächst aus dem Weg gehen.





Südkorea spielt erstmals nach 20 Jahren bei einer WM gegen Portugal. Zuletzt begegneten sich die Nationalmannschaften beider Länder im dritten Vorrundenspiel der WM in Korea-Japan 2002. Das Spiel gewann Südkorea mit 1:0 dank eines Treffers von Park Ji-sung.





Uruguay ist eine der stärksten Fußballnationen in Südamerika. Südkorea verbuchte in den direkten Duellen einen Sieg, ein Unentschieden und sechs Niederlagen. In der Endrunde der Fußball-WM 1990 und 2010 war die südkoreanische Mannschaft an Uruguay gescheitert. Im jüngsten Länderspiel im Oktober 2018 in Seoul konnte die südkoreanische Mannschaft aber ihren ersten Sieg gegen Uruguay bejubeln.





Ghana ist zwar in der FIFA-Weltrangliste niedriger platziert als Südkorea, darf aber nicht unterschätzt werden. Die ghanaische Nationalmannschaft erreichte bei der WM 2006 in Deutschland das Achtelfinale und bei der WM 2010 in Südafrika das Viertelfinale.





Die südkoreanische Nationalmannschaft erzielte das bisher beste WM-Ergebnis mit dem Einzug ins Halbfinale bei der WM 2002 in Südkorea-Japan. 2006 in Deutschland scheiterte die Mannschaft in der Gruppenphase, in der es den starken Teams aus Togo, Frankreich und der Schweiz zugelost worden war. Bei der WM 2010 in Südafrika gelang erstmals der Einzug ins Achtelfinale bei einer WM im Ausland.





Bei den WM-Turnieren danach war die südkoreanische Nationalmannschaft weniger erfolgreich. 2014 in Brasilien und 2018 in Russland gelang die Qualifikation nur mit Mühe und Not und die Mannschaft schied bereits in der Gruppenphase aus.





Seit Paulo Bento im August 2018 den Posten des Cheftrainers übernahm, feiert die Mannschaft wieder mehr Siege. Südkorea spielte eine gute Qualifikation mit sieben Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage. Südkorea ist seit 1986 das zehnte Mal in Folge bei einer WM-Endrunde dabei.





Erster Gegner Südkoreas bei der WM in Katar wird am 24. November Uruguay sein. Es folgt das Duell gegen Ghana am 28. November. Am 2. Dezember geht es gegen den Gruppenfavoriten Portugal.