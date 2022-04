Sri Lanka: Alle Minister treten wegen schwerer Wirtschaftskrise zurück

ⓒ YONHAP News

In Sri Lanka sind Tausende von Bürgern trotz einer landesweiten Ausgangssperre auf die Straße gegangen und haben gegen steigende Preise und ständige Stromausfälle demonstriert. Angesichts zunehmender Unruhen hat die Regierung Sri Lankas einen landesweiten Notstand ausgerufen, und alle 26 Minister haben am 4. April Ortszeit ihr Rücktrittsgesuch eingereicht.





Ausländische Medien weisen darauf hin, dass der Inselstaat seit seiner 1948 erlangten Unabhängigkeit die größte Wirtschaftsnot erleide. Das Oppositionslager und die Demonstranten fordern den Rücktritt des Präsidenten Gotabaya Rajapaksa. Der Präsident will nun durch die Bildung eines neuen Kabinetts, an dem auch die Opposition beteiligt werden soll, die Bürger beruhigen.





Die mächtige Rajapaksa-Familie hat die Politik Sri Lankas lange dominiert. Mahinda Rajapaksa, der von 2005 bis 2015 der sechste Präsident Sri Lankas war und seit November 2019 als Premierminister des Landes amtiert, ist ein älterer Bruder des amtierenden Präsidenten. Drei weitere Mitglieder dieser Familie waren im Kabinett und haben diesmal ihre Rücktritte eingereicht, während der Präsident und der Premierminister auf ihren Posten bleiben.





Die Corona-Krise hat die Wirtschaftskrise in Sri Lanka, das vor allem von der Tourismusindustrie lebt, zusätzlich verschärft. Die Situation wurde durch die Misswirtschaft der Regierung, die jahrelange Anhäufung von Krediten und eine falsche Steuerpolitik verschlimmert, so dass die Preise drastisch stiegen und die Devisennot größer wurde. In letzter Zeit herrschte im Land vor allem ein großer Mangel an Treibstoff für die Stromerzeugung, so dass es derzeit täglich stundenlange Stromausfälle gibt. Sri Lanka bemüht sich nun darum, Hilfe von Indien, China und dem Internationalen Währungsfonds zu bekommen.