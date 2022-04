Singapur: Seltener Protest gegen vollstreckte Todesstrafe

ⓒ YONHAP News

In Singapur, wo selten Proteste und Demonstrationen stattfinden, haben Hunderte von Menschen gegen die Todesstrafe demonstriert. Laut AFP News am 4. April fand am Vortag an der sogenannten ´Speakers´ Corner´ im Zentrum Singapurs eine Demonstration von etwa 400 Teilnehmern gegen die Todesstrafe statt. Die ´Speakers´ Corner´ nach Londoner Vorbild ist der einzige Ort im südostasiatischen Stadtstaat, an dem ohne Genehmigung der Polizei eine Demonstration stattfinden kann.





Die Demonstranten versammelten sich, um dagegen zu protestieren, dass die Regierung Singapurs ungeachtet der Proteste von internationalen Menschenrechtsorganisationen in der vergangenen Woche den 68-jährigen Abdul Kahar Othman wegen Drogenhandels hingerichtet hatte. In Singapur ist damit seit 2019 erstmals wieder die Todesstrafe vollstreckt worden. Die Teilnehmer der Demonstration trugen Plakate mit Aufschriften wie „Die Todesstrafe macht uns nicht sicherer“ oder „Tötet nicht in unserem Namen“.





Wegen der diesmaligen Vollstreckung der Todesstrafe spricht man von der größer gewordenen Möglichkeit, dass auch die über Nagaenthran Dharmalingam verhängte Todesstrafe vollstreckt werden kann. Der malaysische Staatsbürger wurde zum Tode verurteilt, nachdem er im April 2009 des Transports von 42 Gramm Heroin für schuldig befunden worden war. In Singapur steht auf Drogenhandel die Todesstrafe. Als Drogenhändler gilt, wer mehr als 15 Gramm Heroin, 30 Gramm Kokain oder 500 Gramm Cannabis bei sich hat. Die Vollstreckung der Todesstrafe für Nagaenthran war für den 10. November 2021 angesetzt. Die Hinrichtung wurde einen Tag vorher auf unbestimmte Zeit verschoben, mit der Begründung, dass er positiv auf das Coronavirus getestet wurde.





Es gab zuvor eine internationale Petitionsbewegung. In der Petition hieß es, dass nach mehreren medizinischen Sachverständigen bei ihm eine Einschränkung seiner intellektuellen und kognitiven Leistungsfähigkeit festzustellen sei, die seine Risikoeinschätzung und seine Darstellung der Umstände der Straftat beeinträchtigt haben könnten. Menschenrechtsorganisationen übten auf singapurische Behörden Druck aus, damit die Hinrichtung verhindert werden kann. Das oberste Gericht Singapurs hat jedoch den letzten Einspruch von Nagaenthran gegen dessen Todesurteil abgewiesen. Singapur gehört zu etwa 30 Ländern weltweit, in denen Drogendelikte trotz Kritik der Völkergemeinschaft immer noch mit der Todesstrafe geahndet werden.