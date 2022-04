Shanghai: Corona-Tests für 25 Millionen Einwohner mit Hilfe der Armee abgeschlossen

ⓒ YONHAP News

Die chinesische Stadt Shanghai mit 25 Millionen Einwohnern teilte am 4. April mit, dass die Corona-Tests für alle Einwohner abgeschlossen sind.





Laut Reuters hat die Stadt an dem Tag gegen 19 Uhr Ortszeit die Tests abgeschlossen und wertet die Ergebnisse aus. Die Einwohner sollen auch nach beispiellosen Corona-Massentests vorerst weiter im Lockdown bleiben. Für die Corona-Tests hat China neben 2.000 Soldaten der Volksarmee Tausende Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen aus ganz China mit Bussen, Zügen und Flugzeugen nach Shanghai geschickt.





Es sei seit dem ersten Corona-Ausbruch in Wuhan Anfang 2020 das erste Mal, dass ein so starkes Aufgebot von medizinischen Einsatzkräften einschließlich Soldaten in einer Stadt eingesetzt worden ist.





Ursprünglich gab Peking bekannt, den Ost- und Westteil der Stadt Shanghai jeweils für vier Tage in den Lockdown zu schicken. Ein großer Teil der östlichen Seite des Huangpu-Flusses, über die zunächst die Ausgangssperre verhängt wurde, bleibt aber immer noch im Lockdown. In Stadtbezirken mit positiv getesteten Einwohnern soll der Lockdown weiter in Kraft bleiben.