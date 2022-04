Red Velvet veröffentlicht erstes Studioalbum in Japan

ⓒ SM Entertainment

Laut der Managementagentur SM Entertainment veröffentlicht die Gruppe Red Velvet am 6. April in Japan ihr erstes Studioalbum mit dem Titel „Bloom“.

Die koreanische Girlgroup hat bislang in Japan zwei Minialben und digitale Singles veröffentlicht. Nun kommt im Nachbarland ihr erstes Studioalbum in voller Länge heraus. In diesem Album sind einschließlich des Titeltracks ´Wildside´ insgesamt elf Songs enthalten, mit denen der Welt die gesamte musikalische Bandbreite der Gruppe vorgestellt werden soll.

Red Velvet ist eine fünfköpfige Girlgroup bestehend aus Irene, Seulgi, Joy, Wendy und Yeri. Die Gruppe gab 2014 mit ihrer Single ´Happiness´ ihr Debüt.