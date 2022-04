„Heaven: To the Land of Happiness“ des Regisseurs Im Sang-soo eröffnet Florence Korea Filmfest 2022

Der Film „Heaven: To the Land of Happiness“, bei dem Im Sang-soo Regie führte, eröffnet das 20. Florence Korea Filmfest, das vom 7. bis 15. Mai in der italienischen Stadt Florenz stattfindet.

Bei dem Filmfestival, das dieses Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert, wurden in den letzten 20 Jahren über 2.000 koreanische Filme vorgestellt. Der diesjährige Eröffnungsfilm „Heaven: To the Land of Happiness“ ist ein Roadmovie, in dem die beliebten koreanischen Filmstars Choi Min-sik und Park Hae-il in den Hauptrollen zu sehen sind. Im Film geht es um zwei Männer, einen schwerkranken Häftling, der nur noch zwei Wochen zu leben hat und aus dem Gefängnis ausbricht, und einen Patienten, der ebenfalls auf der Flucht ist, weil er teure Medikamente aus dem Krankenhaus gestohlen hat, um seine Krankheit zu behandeln. Ihre Reise nimmt eine unerwartete Wendung, als die beiden Männer zufällig und unrechtmäßig an eine große Summe Geld kommen.

Der Regisseur Im Sang-soo nimmt persönlich an der Eröffnungsfeier teil und trifft italienische Fans von koreanischen Filmen. Der Film wurde auch zum Start des 26. Busan International Filmfestival gezeigt, das im Oktober letzten Jahres stattfand. Außerdem hat er es auf die offizielle Auswahlliste der Filmfestspiele von Cannes 2020 geschafft.