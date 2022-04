„The Roundup“ kommt im Mai ins Kino

Der Film „The Roundup“, der der zweite Teil des 2017 gezeigten Actionfilms „The Outlaws“ ist, soll im Mai in die Kinos kommen. Im Folgefilm, der vom Filmschauspieler Ma Dong-seok geplant wurde, ist Ma auch wie im ersten Teil in der Hauptrolle als Kommissar zu sehen.

Nun richtet sich die Aufmerksamkeit darauf, ob der Film die von der Corona-Pandemie stark gebeutelte koreanische Filmindustrie wiederbeleben kann.

Der erste Teil des Actionfilms, der im Herbst 2017 dem Publikum vorgestellt wurde, lockte 6,88 Millionen Zuschauer ins Kino und war damit unter den in Südkorea gezeigten Filmen ohne Jugendfreigabe der dritterfolgreichste Film.

Der zweite Teil ist ab 15 Jahre freigegeben und zeigt eine neue Geschichte der Bandenbekämpfung, die in der Zeit vier Jahre nach der Geschichte im ersten Film spielt und sich zum größten Teil in Vietnam abspielt. Lee Sang-yong, der am ersten Teil als Regieassistent mitgewirkt hatte, übernahm für den zweiten Teil die volle Regieverantwortung.