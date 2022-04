Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ YONHAP News, cyworld Z, SOCAR

Nach dem Tod des Vorsitzenden der Samsung-Unternehmensgruppe Lee Kun-hee im Oktober 2020 hat seine Familie vor einem Jahr über 2.000 Werke aus dessen Kunstsammlung gespendet. Anlässlich des ersten Jahrestags dieser Spende gibt es eine Sonderausstellung der Lee Kun-hee-Kollektion.





Die Sonderausstellung mit dem Titel ´Die Einladung eines Kunstsammlers´ wird am 28. April im Nationalmuseum im Seouler Stadtbezirk Yongsan-gu eröffnet. Mit Stand 3. April sind die Eintrittskarten dieser Ausstellung bis zur zweiten Mai-Woche bereits ausverkauft. Vor allem die Eintrittskarten für freitags und das Wochenende sind bereits für Mai vollständig vergriffen.





Nach den von der Verkaufsstelle Interpark veröffentlichten Daten machen an den Menschen, die bei Interpark Eintrittskarten für diese Ausstellung gekauft haben, Frauen einen Anteil von 81,8 Prozent aus. Nach Altersschichten betrachtet, machen die Dreißiger mit 41 Prozent den größten Anteil aus, gefolgt von den Zwanzigern mit 28,4 Prozent und den Vierzigern mit 19,5 Prozent.





Der Verkauf von Eintrittskarten begann am 28. März um 10:00 Uhr vormittags, und gegenwärtig sind Eintrittskarten lediglich für den Monat Mai noch erhältlich. Die Tickets für Juni werden ab dem 2. Mai online erhältlich sein. Die Sonderausstellung dauert bis 28. August. Der Verkauf von Eintrittskarten für den Zeitraum vom 1. bis 28. Juli beginnt am 30. Mai. Jeden Tag werden ab 10 Uhr in einem Abstand von 30 Minuten 100 Besucher eingelassen.





Das alte einheimische soziale Netzwerk „Cyworld“, das 1999 gestartet wurde und im Oktober 2019 seinen Service eingestellt hatte, hat am 2. April nach zwei Jahren und sechs Monaten seinen Dienst wieder aufgenommen. Gleich eroberte Cyworld sowohl im App Store von Apple als auch im Google Play Store bei den Downloads den ersten Platz.





Der Betreiber des Netzwerks Cyworld Jet brachte am 2. April um 12:30 Uhr auf beiden App-Märkten die App Cyworld in den Handel. Gegenwärtig sind alte, bekannte Cyworld-Dienste wie Mini-Room, Fotoalbum, Verwandtschaft-Schließen und Surfen wiederhergestellt worden. Jedoch treten bei einigen Nutzern aufgrund des hohen App-Download-Verkehrs Fehler auf. Einige Nutzer kritisieren den Dienst, weil die Verbindung nicht gut sei und sich das Fotoalbum nicht öffnen lasse.





Der Betreiber erklärte, aufgrund des enormen Datenaufkommens beim Hochladen des vom inaktiven Konto wiederhergestellten persönlichen Fotoalbums herrsche eine Art Wartezustand. Die vollständige Wiederherstellung bzw. Normalisierung könne sich um drei oder vier Tage verzögern. Der Kauf von Dotori, Eichel, dem eigenen Cybergeld des Dienstes, mit dem man früher die Gegenstände für die Dekoration der Miniräume oder die Hintergrundmusik für die Mini-Hompy kaufen konnte, ist bereits aktiviert worden.





Nun sind die Dotoris mit der Blockchain-Technologie als eine sichere Kryptowährung ausgestellt worden. Viele Netzbürger berichten nun im Internet, dass sie in Erinnerung an ihre Cyworld-Zeit die App heruntergeladen und ihre alte ID aktiviert hätten. Sie seien gespannt, wie die vom Betreiber versprochene neue Blütezeit von Cyworld in dieser Zeit der Blockchain- und Metaverse-Technologie aussehen wird.





SoCar hat als erste einheimische Carsharing-App bei der angehäuften Downloadzahl die Marke von zehn Millionen überschritten. Dies geschah acht Monate, nachdem die Zahl im vergangenen Juli neun Millionen erreicht hatte, und zwar auf den beiden größten App-Märkten Apple App Store und Google Play Store zusammen.





SoCar ist in den letzten zehn Jahren zu einer Mobilitätsplattform geworden, die über eine Mitgliedszahl von 7,5 Millionen und über 18.000 Autos verfügt. Die Mitglieder dieses Carsharing-Anbieters waren bisher insgesamt 200 Millionen Stunden mit einem SoCar-Wagen unterwegs und legten insgesamt zwei Milliarden Kilometer zurück. Diese Zeit und Strecke bedeuten, dass man in rund 23.000 Jahren die Erde 50.000 Mal umrundet hat.





SoCar nahm erstmals auf der Insel Jeju das Geschäft auf und erweiterte 2015 seinen Service auf über 50 Städte im Land. Gegenwärtig bietet das Unternehmen in 110 Städten seinen Service an. Die Zahl der Mitglieder liegt gegenwärtig bei 7,5 Millionen. Damit ist jeder vierte Besitzer eines koreanischen Führerscheins Mitglied von SoCar. Rund 27.000 Mitglieder haben Wagen von SoCar über 100 Mal in Anspruch genommen. Das Mitglied, das die SoCar-Wagen am meisten benutzt hat, ist 3.616 Mal mit einem SoCar-Wagen unterwegs gewesen.





Die Zahl der Mitglieder, die mit den SoCar-Wagen eine Strecke von über 10.000 Kilometern zurückgelegt haben, liegt bei 15.000. 20.000 Mitglieder haben die SoCar-Wagen über 1.000 Stunden lang in Anspruch genommen. Die gesamte längste Strecke, die von einem Mitglied zurückgelegt wurde, beträgt 126.685 Kilometer. SoCar hat vor, in diesem Jahr neben Carsharing auch vielfältige weitere Dienste seiner App hinzuzufügen und damit den Sprung zu einer Super-Mobilitäts-App zu schaffen. Zum Beispiel soll es möglich werden, dass man mit der App die Gebühren für die Nutzung von Parkplätzen im ganzen Land bezahlen kann. Bald soll auch die Nutzung von E-Fahrrädern für kurze Strecken mit der App möglich werden.