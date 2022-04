Zahl der Auslandsflüge soll wieder steigen

ⓒYONHAP News

Angesichts des Rückgangs der Corona-Fallzahlen hat die Regierung beschlossen, die Zahl der Auslandsflüge zu erweitern.





Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr teilte am Mittwoch mit, die schrittweise Normalisierung von Auslandsflügen anzustreben. Bis Jahresende solle 50 Prozent des Niveaus vor dem Ausbruch der Pandemie erreicht werden.





Die Normalisierung des Flugverkehrs soll in drei Schritten erfolgen.





Unter Berücksichtigung der Coronalage und Quarantänepflicht in den Zielländern sollen vorwiegend wieder Flüge auf Strecken aufgenommen werden, auf denen die Nachfrage schnell wächst.





In der ersten Phase von Mai bis Juni soll die Zahl der wöchentlichen Auslandsflüge um 100 erhöht werden. Dies betrifft reguläre Flüge, deren Zahl verglichen mit der Zeit vor der Coronapandemie um 8,9 Prozent zurückging. Die Zahl der Flüge, die am internationalen Flughafen in Incheon pro Stunde ankommen dürfen, soll von zehn auf 20 steigen.





Auf den regionalen Flughäfen werden die seit April 2020 eingestellt gewesenen Auslandsflüge wieder aufgenommen. Zu diesem Zweck wird das Personal für die Zollkontrolle und an den Ein- und Ausreiseschaltern wieder dort eingesetzt.





Die zweite Phase betrifft den Zeitraum von Juli bis zum Erreichen des endemischen Zustands. Ab Juli wird die Zahl der Auslandsflüge in der Woche um 300 erhöht und die Zahl der ankommenden Flüge pro Stunde auf maximal 30 erweitert.





Die Regierung hat sich aufgrund von Aussichten internationaler Organisationen zur Erholung der Nachfrage im Passagierflugverkehr sowie der Ergebnisse einer Untersuchung zum Bedarf am internationalen Flughafen Incheon das Ziel gesetzt, bis Jahresende auf ein Niveau von 50 Prozent verglichen mit der Zeit vor Corona zurückzukehren.





Den Prognosen zufolge werde sich die weltweite Nachfrage nach Flugreisen auf 83 Prozent des Niveaus vor Corona erholen. Der asiatische Markt werde auf ein Niveau von 40 Prozent gemessen an den Zahlen vor Corona zurückkehren. Eine Untersuchung der Nachfrage bei südkoreanischen Fluggesellschaften ergab einen Bedarf von 2.641 Auslandsflügen in der Woche.





Nachdem das Coronavirus endemisch geworden ist, sollen in der dritten Phase sämtliche Einschränkungen aufgehoben und der Flugverkehr auf den Stand vor der Coronakrise normalisiert werden.