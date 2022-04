Stühle zum Massieren

ⓒ Getty Images Bank

Ein etwas verborgener Trend in Südkorea der letzten Jahre, der durch die Pandemie noch befeuert wurde, ist der Erwerb von Massagestühlen von Privatpersonen für zuhause. Die Techniken dazu gibt es schon seit Jahrzehnten, doch die schweren, teuren Geräte befanden sich früher meist in Fitness- oder Saunaanlagen, wo sie per Münzeinwurf benutzt werden konnten. Bei Kaufpreisen von 5 bis 10 Millionen Won galten sie lange Zeit als absolutes Luxusprodukt, bis vor rund dreizehn Jahren ein Mietkauf-System für Elektroprodukte eingeführt wurde, wodurch auch Strom-Sessel immer erschwinglicher wurden. Inzwischen kann man sie in vielen normalen Märkten off- wie online erwerben, wobei die teuren Varianten mit Luxus-Ausstattung wie eingebauter Heizung oder Sound-Anlage als Statussymbole gelten, mit denen zum Beispiel stolze Eltern protzen können, welch teure Geschenke sie von ihren Kindern bekommen haben.