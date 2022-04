Stray Kids besetzt Nummer eins von Billboard 200

ⓒ JYP Entertainment

Die koreanische Boyband Stray Kids hat am 18. März ihr Minialbum ODDINARY auf den Markt gebracht und das Album kam in der ersten Aprilwoche auf Platz eins von US-Billboard 200.

Damit haben sie als dritte koreanische Gruppe den Spitzenplatz erreichen können.

Anlässlich dieses Erfolges werden sie von verschiedenen ausländischen Medien genauestens beleuchtet. Das US-Magazin NYLON meinte, dass dieser Erfolg nicht überraschend sei, sondern ein Ergebnis von vier Jahren Tätigkeit als Sänger. Aber nicht nur NYLON, sondern auch New York Times, BuzzFeed und NME berichteten von der neuen Nummer eins der US-Billboard 200.

Stray Kids wollen im April auf Welttournee gehen. Beginnen wollen sie am 29. April in Seoul, dann geht es zuerst einmal nach Japan und danach in die USA. Insgesamt wollen sie zehn Städte besuchen und 16 Mal auf der Bühne stehen.