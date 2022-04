Billlie mit zweitem Minialbum erfolgreich

ⓒ MYSTIC STORY

Die Girlgroup Billlie hat binnen vier Monaten seit ihrem Debüt zwei Minialben auf den Markt gebracht. Mit dem zweiten Werk waren sie etwa vier Wochen aktiv. Als das Minialbum herauskam, kam es gleich auf Platz zwei der russischen und deutschen iTunes-Charts. In elf Ländern war es gleich auf Platz drei vertreten. Besonders war und ist das Lied „GingaMingaYo“ beliebt. Auch in der ersten Aprilwoche ist es in den Charts „Koreanische Hitsongs Top 100“ von YouTube Music zu finden.

Bemerkenswert ist, dass die einzelnen Mitglieder von Billlie mit ihren Fans durch verschiedene Kanäle kommunizieren. Sie treten zum Beispiel in YouTube-Kanälen von anderen Kollegen auf, was die Fans sehr erfreut. Sie haben auch ein selbst produziertes Entertainmentprogramm gestartet.

Nach diesem großen Erfolg sind viele schon auf die nächsten Alben von Billlie gespannt.