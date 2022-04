Kingdom erobert internationale Charts

ⓒ GF Entertainment

Die Gruppe Kingdom ist mit dem vierten Minialbum auf Erfolgskurs. Diese Gruppe hat am 31. März das Album „History of Kingdom: Part IV DANN“ herausgegeben und besetzte Platz drei der iTunes Single Charts und Platz eins der iTunes Dance Album Charts. Auch stieg es in die iTunes Charts zwölf verschiedener Länder ein.

Im Album wird vom König DANN gesungen, der gegen seine Feinde kämpft, um sein Königreich zu beschützen.

Kingdom sind sogar in die Amazon Music Charts eingestiegen. In diesen Charts waren K-Pop-Lieder bislang eher selten zu finden. Aber das änderte sich mit dem neuen Album von Kingdom.

Anlässlich der Herausgabe ihres neuen Werkes wollen die Mitglieder von Kingdom ein On- und Offline-Fantreffen veranstalten.