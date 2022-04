Ily:1 will erfolgreiche Girlgroup werden

ⓒ FC ENM

Die Girlgroup Ily:1 ist eine junge Gruppe. Sie debütierte erst am 4. April dieses Jahres. Passend zum Debüt haben die Mitglieder einen On- und Offline-Showcase veranstaltet. Um 18 Uhr wurde dann das Debütalbum “Love in Bloom“ veröffentlicht.

Die Girlgroup Ily:1 besteht aus insgesamt sechs Mitgliedern und sie wurden im Rahmen einer TV-Show ausgewählt.

Das Debütalbum umfasst insgesamt vier Lieder. Sie wollen zuerst das Lied „Love in Bloom“ bewerben. Es ist ein hoffnungsvoll stimmendes Lied, denn im Lied klappt es mit der Liebe bestens.

Die Stärke der Girlgroup ist, dass die Mitglieder verschiedene Sprachen beherrschen, da sie aus verschiedenen Ländern stammen. Ily:1 meinen, dass ihre Vorbilder Girls Generation und Oh My Girl seien. Sie wollten sich anstrengen, um so wie ihre Vorbilder zu werden.