China genehmigt nach acht Monaten wieder neue Videospiele

In China wurde nach rund acht Monaten die Ausstellung von Genehmigungen für neue Videospiele wieder aufgenommen. Die zuständige Behörde veröffentlichte am 11. April auf ihrer Homepage die 45 neuen Titel, die die Lizenz erhalten haben und nun auf den Markt kommen dürfen.





China ließ seit Juli 2021 über acht Monate lang keine neuen Spiele mehr zu. Eine Begründung hierfür gab es nicht. Gleichzeitig hatte die National Press and Publication Administration (NAPA) die Videospielzeit der Minderjährigen eingeschränkt. Von der Maßnahme waren nicht nur chinesische Spielehersteller, sondern auch ausländische Spielefirmen, die auf den chinesischen Markt abzielten, direkt betroffen.





Eine Wirtschaftszeitung, die von der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua herausgegeben wird, bezeichnete im vergangenen August in einem Artikel Online-Spiele als ´Opium für den Geist´ und erwähnte in dem Zusammenhang mehrmals ein Videospiel von Tencent. Danach veröffentlichte China eine neue Regelung, nach der die Videospielzeit von Jugendlichen auf drei Stunden in der Woche eingeschränkt wurde.





Wegen des Zulassungsstopps für Videospiele in China zeigte der mit Spielen erzielte Umsatz des chinesischen Unternehmens Tencent im vierten Quartal des vergangenen Jahres seit seiner Börsennotierung im Jahr 2004 den niedrigsten Anstieg von lediglich einem Prozent gegenüber demselben Vorjahreszeitraum. China hatte auch 2018 für neun Monate die Ausstellung von Spiele-Lizenzen gestoppt. Die NAPA hatte in den Jahren zuvor 80 bis 100 Lizenzen im Monat erteilt.