Pakistan wählt Shehbaz Sharif zum neuen Premier

Der pakistanische Oppositionsführer Shehbaz Sharif ist zum neuen Premierminister Pakistans gewählt worden. Pakistanischen Medien wie Geo News zufolge hat das Parlament am Nachmittag des 11. April den 70-Jährigen zum neuen Regierungschef von Pakistan gewählt.





Die Wahl kam zustande, nachdem der bisherige Premierminister Imran Khan am 10. April durch ein Misstrauensvotum abgesetzt worden war. Die Partei Khans PTI hatte einen Boykott der Wahl angekündigt, so dass lediglich die Abgeordneten der Oppositionsparteien an der Wahl teilnahmen.





Die Amtszeit des Premierministers in Pakistan beträgt fünf Jahre. Jedoch gibt es in Pakistan bisher keinen einzigen Premierminister, der so lange im Amt bleiben konnte. Khan ist der erste Regierungschef, der durch ein Misstrauensvotum gestürzt worden ist.





Der neu gewählte Premier Sharif wird das Amt bis zu den nächsten Parlamentswahlen im August nächsten Jahres bekleiden. Es gilt aber als denkbar, dass die Wahlen vorgezogen werden.