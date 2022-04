Thailand verbietet Einwegplastik in Nationalparks

ⓒ Getty Images Bank

Künftig droht einer Person, die Einwegplastik oder Schaumstoffbehälter in Nationalparks Thailands mitbringt, eine Geldstrafe in Höhe von 100.000 Baht, umgerechnet etwa 2.730 Euro. Laut thailändischen Medien wie „The Nation“ kündigte das Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, kurz DNP, das Verbot kürzlich im königlichen thailändischen Amtsblatt an.





Danach ist es seit dem 6. April verboten, Plastiktüten, die dünner als 36 Mikron sind, Schaumstoffbehälter, Lebensmittelbehälter aus Plastik und Plastikstrohhalme in Nationalparks zu verwenden. Das Mitbringen oder die Verwendung dieser Gegenstände in thailändischen Nationalparks kann mit einer Geldstrafe von maximal 100.000 Baht geahndet werden.





Das Amt DNP erklärte, dass die diesmalige Maßnahme für den Schutz der Tier- und Pflanzenwelt und für ein gelungenes Abfallmanagement in den Parks notwendig sei. Denn in thailändischen Nationalparks kommt es häufig dazu, dass Tiere und Pflanzen wegen Plastiktüten oder Styroporbehältern sterben oder Korallen im Meer mit Plastikfolien bedeckt werden.





Thailand ist einer der größten Plastikmüllproduzenten der Welt. Das Land hat einen Krieg gegen Plastiktüten erklärt, und seit 2020 gibt es in Kaufhäusern, Supermärkten und Convenience-Stores keine kostenlosen Plastiktüten mehr. Aber immer noch wird an zahlreichen Straßenbuden das Essen zum Mitnehmen in Plastiktüten gesteckt. Nach der Umweltbehörde Thailands benutzte jeder Thailänder vor 2020 etwa acht Plastiktüten am Tag. Trotz Bemühungen der thailändischen Regierung fanden Plastiktüten und Schaumstoffbehälter wieder Verbreitung, weil sich viele in der Corona-Zeit Essen nach Hause bestellten.