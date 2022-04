Shorttrackerin Choi Min-jeong in Montreal WM-Gesamtsiegerin

ⓒ YONHAP News

Shorttrackerin Choi Min-jeong ist bei der WM im kanadischen Montreal als Gesamtsiegerin hervorgegangen. Choi gewann über 1500 Meter, 1000 Meter und im 3000 Meter Superfinal und erreichte mit 107 Ranking-Punkten vor Kim Boutin aus Kanada den Spitzenrang in der Gesamtwertung. Das vierte Mal nach den Jahren 2015, 2016 und 2018 ist die Südkoreanerin damit auf den WM-Thron geklettert.





Über 1000 Meter gewann sie im Finale in 1:27,956 Minuten. Etwa zur Mitte des Rennens hatte sie auf der Außenbahn überholt und war von Platz vier auf Platz zwei vorgerückt. In der letzten Runde hatte sie dann die Führende Kim Boutin überholt. Im 3000 Meter Superfinal, bei dem die acht besten Läuferinnen des Wettbewerbs im Einzel an den Start gehen, siegte die Südkoreanerin mit einer Zeit von 5:5,641 Minuten vor Kim Boutin. Teamkollegin Seo Hue-min gewann Bronze, Shim Suk-hee kam auf Platz sieben.





In der 3000 Meter Staffel sorgte Choi Min-jeong mit einer dramatischen Aufholjagd für den Sieg ihres Teams. Insgesamt gewann sie damit in Montreal vierfach Gold.





Bei den Männern gewann Lee June-seo die Silbermedaille über 1000 Meter und im 3000 Meter Superfinal. Mit 55 Rankingpunkten belegte Lee den dritten Platz in der Gesamtwertung. Kwak Yoon-gy gewann Bronze über 1000-Meter. Lee June-seo, Kwak Yoon-gy und Han Seung-soo siegten mit der 5000 Meter Staffel vor den Niederlanden und Kanada.





Choi Min-jeong und Lee June-seo kamen aufgrund ihrer Ergebnisse bei der WM automatisch in die nationale Auswahl für die nächste Saison.