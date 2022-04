Corona-Regeln für Zuschauer bei Baseball-Spielen gelockert

ⓒ YONHAP News

Die koreanische Profi-Baseball-Liga KBO-League ist drei Jahre nach Ausbruch der Coronakrise wieder unter nahezu normalen Bedingungen eröffnet worden.





Die Corona-Vorschriften für den Aufenthalt im Stadion wurden drastisch gelockert. Die Zuschauer müssen zwar weiterhin Mundschutzmasken tragen, sie dürfen aber beim Zuschauen wieder Getränke trinken und Snacks essen. Die Baseball-Stadien dürfen wieder voll ausgelastet werden, ohne Abstand zwischen den Sitzen.





Am Freitag und am Wochenende strömten über 30.000 Baseballfans zu den Eröffnungsspielen ins Busaner Sajik-Sadion, dem Heimstadion der Lotte Giants. Bereits Stunden vor Beginn der Spiele wimmelte es in der Gegend von Menschen. Ein junger Mann sagte, er freue sich darüber, dass man wieder im Stadion essen dürfe. Zu einem Baseballspiel gehörten Snacks wie Bier und Chicken einfach dazu. Letztes Jahr sei dies verboten gewesen.





An den Eingängen des Stadions gab es ein riesiges Gedränge und vor den Verkaufsständen für Essen und Getränke hatten sich meterlange Warteschlangen gebildet. An den drei Tagen hatten sich insgeamt über 30.000 Baseballfans im Sajik-Stadion die Eröffnungsspiele Lotte Giants gegen Doosan Bears angesehen. Im vergangenen Jahr, in dem die Sitze nur zu 10 Prozent bzw. 30 Prozent besetzt werden durften, hatte die Zahl der Zuschauer im Durchschnitt nur etwa 2000 betragen.





In den Speiselokalen und Kneipen im Umfeld des Stadions herrschte wegen der vielen Gäste, die nach den Spielen kamen, um noch etwas zu essen und zu trinken, ein reger Betrieb. Es war das erste Wochenende, seit am 4. April die genehmigte Zahl für private Treffen auf zehn erweitert und die Öffnungszeiten bis 24 Uhr gelockert wurden.