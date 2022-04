U18-Eishockey-Nationalmannschaft steigt in Division 1B auf

ⓒ YONHAP News, koreahockey.co.kr

Die südkoreanische U18-Eishockey-Mannschaft hat den Aufstieg in die Division 1B geschafft. Das Team gewann am Sonntag bei der U18-WM in Tallinn, Estland das letzte Spiel der Division 2A gegen Rumänien mit 9:0.





Mit insgesamt vier Siegen und einer Niederlage ist Südkoreas U18 für die WM im nächsten Jahr in die Division IB aufgestiegen. Bis zum Aufstieg hatte es sechs Jahre gedauert. 2017 war die Mannschaft in die Division 2A abgestiegen. Offensivspieler Kim Si-hwan wurde zum MVP des Matches gewählt. Lim Dong-gyu wurde zum besten Verteidiger ernannt.





Der Trainer der U18, Oh Hyeon-ho, brachte seine Freude über den Sieg zum Ausdruck. Er danke den Spielern, die ihm vertrauten und ihr Bestes für den Aufstieg gaben. An diesen Moment werden er und die Spieler noch lange mit Freude zurückdenken.