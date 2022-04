„Broker“, Koreedas erster Film mit koreanischen Stars, kommt im Juni ins Kino

Der südkoreanische Spielfilm „Broker“ des berühmten japanischen Regisseurs Hirokazu Koreeda mit mehreren südkoreanischen Stars kommt im Juni ins Kino. Koreeda gewann international zahlreiche Filmpreise, darunter die Goldene Palme bei den Filmfestspielen von Cannes im Jahr 2018 für seinen Film „Shoplifters“. Der neue Film „Broker“, an dem koreanische Stars wie Song Kang-ho, Bae Doo-na, Gang Dong-won und IU mitgewirkt haben, handelt von einer besonderen Reise von Menschen, zwischen denen durch eine ´Baby-Box´ Beziehungen entstehen.

Gemeint ist eine Babyklappe in Kirchen oder Einrichtungen, in der unerwünschte Neugeborene in sichere Hände gegeben werden können. Song Kang-ho und Gang Dong-won spielen im neuen Film wieder zusammen, nachdem sie zuletzt im Film „Secret Reunion“(2010) vor zwölf Jahren gemeinsam vor der Kamera gestanden hatten. Song übernimmt die Rolle eines Maklers, der nach Eltern sucht, die das Baby adoptieren wollen, und mit denen er besondere Geschäfte macht. Gang Dong-won spielt seinen Geschäftspartner.

Die K-Pop-Sängerin und Schauspielerin IU, auch bekannt als Lee Ji-eun, ist in der Rolle einer Mutter zu sehen, die für ihr Kind in die Baby-Box zurückkehrt. Bae Doo-na spielt eine Detektivin, die sich an die Fersen des Maklers heftet.