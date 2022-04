„Squid Game“-Star Jung Ho-yeon spielt Hauptrolle im neuen Film von Joe Talbot

ⓒ NETFLIX

Jung Ho-yeon, die durch die Netflix-Serie „Squid Game“ zu Weltruhm gelangt ist, ist in einem neuen Hollywood-Film gecastet worden, bei dem der US-Filmregisseur Joe Talbot die Regie führen wird. Laut ihrer Managementagentur Saram Entertainment wird sie im neuen Film von Talbot mit dem Titel „The Governesses“ die Hauptrolle spielen.

Der Film, der auf dem gleichnamigen Roman der französischen Autorin Anne Serre basiert, dreht sich um drei rebellische Gouvernanten, die den Haushalt, in dem sie arbeiten, auf den Kopf stellen. Die drei Gouvernanten werden neben Jung Ho-yeon von Lily-Rose Depp und Renate Reinsve gespielt. Die norwegische Schauspielerin Renate Reinsve gewann bei den internationalen Filmfestspielen von Cannes 2021 für ihre Rolle im Film ´Der schlimmste Mensch der Welt´ von Joachim Trier den Preis für die beste Hauptdarstellerin.

„The Governesses“ ist Joe Talbots zweiter Film. Sein Debütfilm „The Last Black Man in San Francisco“ wurde von den Kritikern gefeiert. Jung Ho-yeon wird auch in „Disclaimer“, einer neuen Apple TV+-Serie des Oscar-Preisträgers Alfonso Cuaron, zu sehen sein.