John Park heiratet am 12. Juni

ⓒ MUSIC FARM

Der Popsänger John Park, der in den USA geboren und aufgewachsen ist und die US-amerikanische Staatsbürgerschaft hat, heiratet am 12. Juni. Er kündigte über seine sozialen Netzwerke an, dass er sich derzeit auf seine Hochzeit mit seiner nicht prominenten Freundin vorbereitet. In der handschriftlich geschriebenen Mitteilung meinte er, dass die Freundin eine sehr unterstützende und wertvolle Person für ihn sei. Er bedankte sich auch bei seinen Fans dafür, dass sie ihn während seiner bisherigen 12-jährigen Karriere immer unterstützt haben.

John Park hatte es 2010, als er an der Northwestern University Wirtschaftslehre studierte, in der neunten Staffel von American Idol auf Platz 20 geschafft. Im selben Jahr nahm er an der südkoreanischen Castingshow „Superstar K“ von M-net teil und wurde Zweiter. Seitdem ist er in Südkorea als Sänger aktiv und steht derzeit bei Music Farm Entertainment unter Vertrag.