Kommende Regierung will Zählweise des Alters vereinheitlichen

ⓒGetty Images Bank

Das Übergangsteam des gewählten Präsidenten Yoon Suk Yeol erwägt, die unterschiedlichen Zählweisen des Alters in Korea zu vereinheitlichen und dem internationalen Standard anzupassen.





In Korea gibt es drei unterschiedliche Methoden, um das Alter zu berechnen. Bei der ersten ist man schon bei der Geburt ein Jahr alt und wird mit Beginn eines neuen Jahres ein Jahr älter. Im Extremfall bedeutet dies: Wer am 31. Dezember auf die Welt kommt, ist schon am nächsten Tag zwei Jahre alt. Gewöhnlich geben Koreaner in alltäglichen Situationen ihr Alter nach dieser traditionellen Zählweise an. Bei der zweiten Methode wird das Geburtsjahr vom aktuellen Jahr abgezogen. In der gesetzlichen Regelung zur Wehrpflicht sowie im Jugendschutzgesetz kommt diese Altersberechnung zur Anwendung. In einigen Fällen wird das Alter nach westlichem Vorbild anhand des Geburtsdatums berechnet.





Die parallele Verwendung der verschiedenen Zählweisen führt häufig zu Verwirrung, vor allem wenn es um das öffentliche Leben betreffende Fragen geht. Der Übergangsausschuss wies darauf hin, dass die nicht einheitliche Zählweise bei Verwaltungsdienstleistungen und Vertragsabschlüssen zu Unstimmigkeiten und Konflikten führe und unnötige soziale Kosten zur Folge habe.





Ein Beispiel sind unterschiedliche Berechnungen der Altersgrenze für das Salary-Peak-System demnach das Gehalt ab einem bestimmten Alter eingefroren oder gekürzt wird. In der Pandemie sorgte die Empfehlung, dass sich unter 30-Jährige nicht mit dem Vakzin von AstraZeneca impfen lassen sollten, für Verwirrung.





Das Übergangsteam hat vor, in einem ersten Schritt im Zivilgesetz und Verwaltungsgrundgesetz eine klare Regelung für die Altersberechnung nach dem Geburtsdatum zu schaffen. Im Verwaltungsgrundgesetz soll vorgeschrieben werden, dass bei der politischen Planung durch die Regierung und kommunalen Verwaltungen sowie bei der Erstellung von offiziellen Dokumenten ausschließlich das westliche Alter abhängig vom Geburtsdatum berücksichtigt werden soll.





Im Laufe des Jahres soll eine Änderung des Verwaltungsgrundgesetzes erarbeitet und dem Parlament vorgelegt werden.