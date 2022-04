Forum für die Belebung von Hanji

Hanji, das seit mehr als tausend Jahren auf traditionelle Weise hergestellte koreanische Papier, besticht durch seine Schönheit, Beständigkeit und vielfältige Einsetzbarkeit.

Es finden Bemühungen für eine Aufnahme von Hanji in die Unesco-Liste des Welterbes statt. Die im letzten Jahr ins Leben gerufene Stiftung für die Belebung von Hanji veranstaltete neulich im Seoul Museum für Geschichte ein diesbezügliches Forum.

Seit dem vergangenen Juni veranstaltete die Stiftung mehrere wissenschaftliche Symposien, um den Willen für eine Aufnahme von Hanji in die Unesco-Welterbeliste zu bestätigen und das Interesse der Öffentlichkeit zu wecken. Das Forum im Geschichtsmuseum in Seoul ist das vierte nach Veranstaltungen in Andong, Mungyeong und Jeonju. Es fanden lebhafte Diskussionen zur Entwicklung und Forschung des traditionellen Hanji statt.