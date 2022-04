Wo Kunden selbst abkassieren

ⓒ YONHAP News

Am letzten Sonntag wurde in den Tagesthemen ein in Deutschland neues Geschäftskonzept vorgestellt: ein Mini-Supermarkt ganz ohne Verkaufspersonal, wo Kunden ihre Waren selbst scannen und per Karte selbst abkassieren. Hier in Südkorea gab es derartige Läden auch schon vor der Coronavirus-Pandemie unter dem Trend-Label „untact“, wortwörtlich Un-Kontakt, frei übersetzt das Einkaufen und Bezahlen ohne direkte Interaktion mit menschlichem Personal. In den letzten zwei Jahren tauchten immer mehr solcher vollautomatisierten, eher kleinen Läden auf. Doch auch in den großen Supermärkten werden immer mehr herkömmliche Kassensysteme mit Bedienpersonal durch Touchscreen-Bezahlautomaten ersetzt. Hier ist der Kunde nicht nur König, sondern wahrer Alleinherrscher.