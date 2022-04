Den Frühling in der Stadt genießen: (1) Palast Changgyeong-gung

ⓒ Getty Images Bank

Den Frühling in Seoul kann man an verschiedenen Orten auf verschiedene Art und Weise willkommen heißen. Aber vor allem in dem Zeitraum, in dem die Frühlingsblüte ihren Höhepunkt erreicht, lohnt sich auf jeden Fall ein Spaziergang an den alten Palästen der Joseon-Zeit (1392-1910). In Seoul gibt es fünf davon, und davon wollen wir dieses Wochenende den Palast Changgyeong-gung erkunden, der im Jahr 1483 errichtet wurde. Schon im Eingangsbereich, wo eine kleine Steinbrücke über ein Bächlein zum nächsten Innentor führt, werden die Besucher im Frühling von einer Blütenpracht begrüßt, an der man nicht vorbeigehen kann, ohne ein Foto davon gemacht zu haben. Aber nicht nur hier, sondern auf dem ganzen Palastgelände sind im Frühling Azaleen, Forsythien, Magnolien, Kirsch- und Pflaumenblüten zu bewundern, die gleichzeitig aber auch zum Nachdenken über die längst vergangene Blütezeit des Palasts anregen.