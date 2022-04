BTS haben tollen Auftritt in Las Vegas absolviert

ⓒ Big Hit Music

Die koreanische Boyband BTS hat einen tollen Auftritt in Las Vegas absolviert. Auftritte gab es am 8., 9., 15. und 16. April. Trotz des warmen Wetters von bis zu 30 Grad waren viele Fans gekommen und haben das Konzert mit ihren Idolen richtig genossen.

Schon vor Konzertbeginn haben sie sich lila angezogen, hielten Poster hoch und warteten so auf den Eintritt. Was kann man wohl zum Auftritt sagen? Es wurden wie immer tolle Performances gezeigt, so dass die Fans ganz aus dem Häuschen waren.

Nach dem Konzert besuchten sie dann noch Restaurants, in denen koreanische Gerichte angeboten wurden. Die ganze Stadt war komplett auf BTS und ihre Fans Army eingestellt.

BTS haben bei den 2022 Kids Choice Awards drei Jahre in Folge den Preis als „Favorite Music Group“ erhalten. Die Koreaner bedankten sich sehr und sagten, dass ihnen die große Ehre nur dank ihrer Fans zuteilwerden konnte. Daher würden sie sich noch mehr anstrengen, um tolle Auftritte hinzulegen.