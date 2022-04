Twice wird erstmals als K-Pop-Girlgroup im Banc of California Stadium auftreten

ⓒ JYP Entertainment

Die koreanische Girlgroup Twice veranstaltet derzeit ihre vierte Welttournee und tritt als erste K-Pop Girlgroup in der Konzerthalle Banc of California Stadium auf. Als der Vorverkauf der Konzerttickets am 6. April begann, waren im Nu alle Karten vergriffen. Daher wurde ein zusätzlicher Auftritt organisiert. Die Sängerinnen wollten am 15. Mai ebenfalls in dieser Konzerthalle auf die Bühne treten. Auch die Tickets für das zusätzliche Konzert war gleich ausverkauft.

Twice haben am 15. und 16. Februar in Los Angeles einen Auftritt gehabt. Dann ging es weiter in vier US-Städte. Insgesamt wollen sie in fünf Städten neun Mal auf der Bühne stehen.

Die Konzerttournee begann Ende Dezember in Seoul. Dann ging es erstmals in die USA, Ende April wollen sie dann im Nachbarland Japan auftreten, Mitte Mai folgt dann noch ein Konzert in Los Angeles.