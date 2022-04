MCND will Amerika-Tour starten

ⓒ TOP MEDIA

Die koreanische Boyband MCND will in diesem Sommer eine Konzerttournee in den USA veranstalten. Das gaben die Jungs am 7. April auf ihrer offiziellen SNS-Seite bekannt. Demnach wollen sie im Juni die USA, Mexiko, Kanada und Brasilien besuchen. Insgesamt werden sie in zehn Städten auftreten.

Genauer wollen sie am 4. Juni in San Francisco auftreten und dort ihre Konzerttournee starten.

Derzeit befinden sich MCND in Europa und geben dort Konzerte. Begonnen haben sie die Tour am 9. April in den Niederlanden. Schon ab 30. März haben sie jeden Tag eine zehnminütige Live-Sendung bei TikTok veranstaltet und so mit ihren Fans kommuniziert. Außerdem haben sie jeden Tag gezeigt, wie sie einen Song live üben. Das kam bei den Fans besonders gut an und konnte sie perfekt auf ihre Auftritte in Europa vorbereiten.