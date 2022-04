Aus Kenia stammender Südkoreaner gewinnt Seoul Marathon

ⓒ YONHAP News

Der eingebürgerte südkoreanische Marathonläufer Oh Joo-han hat den Seoul Marathon in der nationalen Sektion gewonnen und sich einen Startplatz bei den Asienspielen in Hangzhou gesichert.





Der aus Kenia stammende Langstreckenläufer, der in seiner Heimat als Wilson Loyanae Erupe zur Welt kam, absolvierte die volle Marathondistanz in 2:11,16 Stunden. Damit blieb er zwar hinter seiner persönlichen Bestzeit von 2:05,13 Stunden zurück, als Sieger des Wettbewerbs ist er aber faktisch in die nationale Auswahl für die Asienspiele im September gekommen.





Oh Joo-han gilt auf internationaler Ebene als der derzeit aussichtsreichste südkoreanische Langstreckenläufer. Nach seiner Teilnahme am Gyeongju-Marathon im Oktober 2019 hatte er zwei Jahre lang die volle Marathondistanz nicht mehr bewältigt. Bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio gab er nach 15 Kilometern auf. Mit seinem Sieg beim Seoul Marathon hat er sich wieder zurückgemeldet.





Den zweiten Platz belegte Park Min-ho mit einer persönlichen Bestzeit von 2:11,43 Stunden. Auch Park hat gute Chancen auf einen Start bei den Asienspielen. Bei den Frauen siegte Choi Kyung-sun mit 2:30,42 Stunden. Zweite wurde Kim Do-yeon, die bei den Frauen den nationalen Rekord von 2:25,41 Stunden hält.





In der internationalen Sektion gewann der Äthiopier Mosinet Geremew mit einem Streckenrekord von 2:04,43 Stunden. Sein Landsmann Herpasa Negasa Kitesa belegte den zweiten Platz. Bei den Frauen gewann Joan Melli Chelimo aus Rumänien ebenfalls mit einem Streckenrekord von 2:18,04 Stunden. Sutume Asepa Quebede aus Äthiopien belegte den zweiten Platz.