Eiskunstläuferin Shin Jia gewinnt Silber bei Junioren-Weltmeisterschaft

Eiskunstläuferin Shin Jia hat als erste Südkoreanerin nach 16 Jahren bei der Junioren-Weltmeisterschaft einen Podestplatz erreicht.





Die 14-Jährige gewann bei dem Wettbewerb in Tallinn, Estland die Silbermedaille mit einer persönlichen Bestmarke von insgesamt 206,01 Punkten. Ihre Kür wurde mit 136,63 Punkten bewertet. Für das Kurzprogramm erhielt sie 69,38 Punkte. Siegerin wurde die US-Amerikanerin Isabeau Levito, den dritten Platz belegte Lindsay Thorngren, ebenfalls aus den USA.





Shin debütierte in der aktuellen Saison bei internationalen Junioren-Wettbewerben und nahm bisher an zwei Junioren-Grandprix teil. Im Oktober letzten Jahres belegte sie beim Junioren-Grandprix in Polen den dritten Platz. Das Nachwuchstalent gilt in Südkorea als Hoffnungsträgerin für die Winterspiele 2026 in Mailand Cortina.





Shin ist die erste Südkoreanerin, die es nach Kim Yuna bei der Junioren-WM aufs Podium geschafft hat. Kim Yuna war 2006 Juniorenweltmeisterin geworden. Danach war ein vierter Platz von Lim Eun-soo die bisher beste Leistung gewesen.





Der Wettbewerb fand unter Ausschluss von russischen Teilnehmern statt.