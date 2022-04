Sri Lanka verhandelt ab heute für sechs Tage mit IWF über Notkredite

ⓒ YONHAP News

Der südostasiatische Inselstaat Sri Lanka, der seine Zahlungsunfähigkeit für Auslandsschulden angemeldet hat, führt ab dem heutigen 19. April sechs Tage lang mit dem IWF offizielle Gespräche für den Erhalt von Notkrediten. Laut Auslandsmedien und Medien vor Ort flog das vom Finanzminister Ali Sabry angeführte Verhandlungsteam am 17. April nach Washington und wird vom 19. bis 24. April mit dem globalen Kreditgeber am Verhandlungstisch sitzen.





Sri Lanka erwartet, durch die diesmalige Verhandlung vom IWF einen Notkredit in Höhe von bis zu vier Milliarden Dollar zu erhalten. Sabry sagte in einem Interview mit Reuters, dass das Land für Treibstoff und Medikamente in den nächsten sechs Monaten etwa drei Milliarden Dollar brauche. Der Inselstaat bemüht sich darum, auch von der Weltbank und der Asiatischen Entwicklungsbank eine Milliarde Dollar zu erhalten. Bis er von internationalen Organisationen Notkredite erhält, will er sich auf die Hilfe von Nachbarländern wie Indien und China stützen.





Soweit bekannt, überprüfen Indien und China derzeit den Plan, Sri Lanka mit weiteren Anleihen in Höhe von jeweils zwei und 2,5 Milliarden Dollar unter die Arme zu greifen. Die Devisenreserven Sri Lankas betragen mit Stand vom vergangenen Monat lediglich 1,93 Milliarden Dollar. Globale Finanzinstitute wie J.P. Morgan schätzen den Umfang der Auslandsschulden, die Sri Lanka in diesem Jahr begleichen muss, auf sieben Milliarden Dollar.





Die stark auf die Tourismusindustrie angewiesene Wirtschaft Sri Lankas erlitt wegen des Terroranschlags am Ostersonntag 2019, der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges einen direkten Schlag. Auch politische Fehlentscheidungen trieben das Land in seine bisher schlimmste Wirtschaftskrise. Überall im Land kamen die Menschen auf die Straße, um gegen die Treibstoff-, Lebens- und Arzneimittel-Knappheit zu protestieren und den Rücktritt der Regierung zu fordern. Schließlich erklärte die Regierung, dass das Land seine Auslandsschulden in Höhe von 51 Milliarden Dollar nicht bezahlen kann, bis es vom IWF einen Notkredit erhalten kann.